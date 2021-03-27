بالوثائق.. الهيأة القضائية تصدق على نتائج انتخابات الأولمبية

2021/03/27 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صادقت الهيأة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية، على نتائج الانتخابات.

وفاز في الانتخابات كل من (حسين علي ونور عامر) كممثلين عن الرياضيين الذين مثلوا العراق في دورات الألعاب الاولمبية الثلاث الاخيرة.

كما فاز كل من (محمد رياض ونور عامر ووحيد عبد الرضا) بعضوية لجنة الرياضيين، و(عدنان طعيس) برئاسة اللجنة.

وفازت (شذى علي، عصماء عبد الحسين، ليلى محمد، لينا صباح) بعضوية اللجنة النسوية و(بيداء كيلان) برئاسة اللجنة.

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