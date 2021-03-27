2021/03/27 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تعتزم السلطات الأسترالية، إعادة لاجئ عراقي إلى العراق، على الرغم من إقرارها بأنه يمكن أن يتعرض للأذى أو القتل هناك، وفقا لصحيفة “الغارديان”.وادين اللاجئ، البالغ من العمر 27 عاما، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قسراً..



استراليا تعتزم ترحيل لاجئ عراقي والقضاء يصدها المركز الخبري الوطني.

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