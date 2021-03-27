اسعار العملات باغلاق السوق في اقليم كوردستان

2021/03/27 | 18:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر 100 دولار عند اغلاق اسواق العملات باقليم كوردستان يوم السبت، 144 الف و750 دينار.

واوضح شوان هادي، أحد تجار تبادل العملة في السليمانية لـ PUKmedia: ان سعر صرف الدولار شهد استقرارا اليوم مقارنة مع التسعيرة التي اعلنها البنك المركزي العراقي قبل اشهر، وكانت 145 الف دينار مقابل كل 100 دولار امريكي، موضحا، ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، عند اغلاق اسواق العملات في اقليم كوردستان كان 144 الف و750 دينار.

واضاف: ان اسعار بقية العملات اليوم كانت كالاتي:

100 يورو = 170 الف و500 دينار

100 باون 197 الف و و500 دينار

100 ليرة تركية = 18 الف و250 دينار

100 الف من تومان ايراني = 5 آلاف و750 دينار.

PUKmedia خاص

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