2021/03/27 | 18:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان ينفي اتفاق اللجنة المالية والحكومة بشأن سعر صرف الدينار مقابل الدولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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