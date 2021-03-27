التحالف الدولي يعلق بشأن وصول قوات جديدة إلى العراق

2021/03/27 | 18:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد التحالف الدولي، الجمعة، عدم وصول أي قوات قتالية إلى العراق، مبينا ان ما موجود في البلاد هو لتقديم الاستشارة.

وقال المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (27 آذار 2021)، إن "الحديث عن وصول قوات قتالية إلى العراق عار عن الصحة".

وأوضح، أن "جميع الافراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

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