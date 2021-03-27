2021/03/27 | 18:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

السبت 27 مارس 2021 | 06:19 مساءً

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البرلمان ينفي اتفاق المالية النيابية والحكومة بشأن سعر صرف الدولار

نفى مجلس النواب، السبت، اتفاق اللجنة المالية النيابية والحكومة بشأن سعر صرف الدولار.



وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، بشير الحـداد، في بيان انه" ينفي ماتداولته بعض وكالات الأخبار ومواقع تواصل الإجتماعي حول إتفاق اللجنة المالية والحكومة في إجتماع اليوم الذي ترأسه الحداد عن موافقة اللجنة المالية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي".



ونفى مكتب الحداد ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً على" ماجرى بخصوص سعر الصرف تم مناقشة تداعياته ومانتج عنه تبعات ومشاكل وإرتفاع الأسعار وكانت مناقشة مستفيضة بين اللجنة المالية النيابية والوزراء المعنيين لبحث الحلول والسبل الكفيلة لمعالجة قضية سعر الصرف للدينار العراقي".



ووفقا للمواقع الاخبارية المحلية، اعلن الحداد اعلن خلال مؤتمر صحفي،ان "الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي،وسيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي"،مبينآ انه"سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق".

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