صحة ديالى تغلق مختبرين ’مخالفين’ وتتوعد بإجراءات قانونية

2021/03/27 | 18:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أغلقت مديرية صحة محافظة ديالى، السبت، مختبرين لمخالفتهما للضوابط والشروط الصحية في المحافظة. وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نفذ فريق من قسم التفتيش والشكاوى/شعبة تفتيش المؤسسات الصحية في صحة ديالى، زيارة تفتيشية شملت عدداً من المختبرات والصيدليات بمناطق مختلفة في قضاء بعقوبة” . وأضاف البيان، “وقال …

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