التحالف الدولي ينفي وصول قوات قتالية جديدة إلى الأراضي العراقية

2021/03/27 | 18:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى التحالف الدولي، السبت، وصول قوات قتالية جديدة إلى الأراضي العراقية. وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عارٍ عن الصحة”. وأضاف، أن “جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت …

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