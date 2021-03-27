تعطل 60% من خدمات الإنترنت في الكويت

2021/03/27 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع تعرضت خدمات الإنترنت في الكويت، اليوم السبت، لبطء شديد نتيجة انقطاع عدد من الكوابل الدولية، ما أدى إلى تعطل ما يقارب 60 % من خدمات الإنترنت في البلاد.وأفادت الهيأة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة بحسب وكالة الأنباء الكويتية، بأن "فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیأة متواجدة في الموقع الذي تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وتعطل قرابة 60 % من خدمات الإنترنت في البلاد".ونقلت الوكالة عن مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیأة جمال صادق، قوله إن "قطع الكابلات جاء في عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثاني بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاثة أنظمة كوابل دولیة بالكامل".وأشار صادق إلى أن "هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات، خلال الساعات القادمة بأسرع وقت".ولفت إلى خطوة الهيأة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلية جديدة في البلاد، لتفادي القطوعات في المستقبل ومستقلة عن الكوابل الدولية تسعى أيضا لتخفيف من ضغط الشبكات (الإنترنت) في ساعات الذروة". المصدر: سبوتنيك

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