فيديو: انتشال جثة مجهولة من دجلة قرب السفارة الأميركية ببغداد

2021/03/27 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتشلت مفارز الشرطة النهرية، جثة مجهولة من نهر دجلة في العاصمة بغداد.

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وأفاد مراسلنا، (27 آذار 2021)، بأن النجدة النهرية انتشلت جثة رجل كانت طافية في نهر دجلة بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة بغداد.

وأضاف، أن الجثة قضت عدة أيام في النهر، قُبيل انتشالها منه مساء يوم أمس الجمعة.

وبيّن مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، جانباً من عملية انتشال الجثة من قبل مفارز الشرطة النهرية، التي نفذت بأحد زوارق الشرطة.

الشرطة النهرية تنتشل جثة من دجلة قرب السفارة الأميركية ببغداد pic.twitter.com/KTZ6gyLhdl

— NAS news - ناس (@NASnews3) March 27, 2021

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