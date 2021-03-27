استغراب عراقي من تخلي دول عن مواطنيها في مخيم الهول

2021/03/27 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم السبت، استغراب العراق

من تخلي بعض الدول وعدم متابعة مواطنيها

في مخيم الهول، وعدم المطالبة بهم

واستلامهم.

وقال مكتب الأعرجي في بيان تلقته وكالة

نون الخبري

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