قد نذهب لموجة ثالثة أخطر.. مسؤول بالصحة: 3 أطراف دفعت المواطنين لعدم الالتزام بالوقاية

2021/03/27 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير الصحة العامة، رياض الحلفي، إن

وزارة الصحة تواجه مشكلة عدم التزام

قيادات البلد بالإجراءات الوقائية من

فيروس كورونا، مما أثر بشكل كبير على

التزام المواطنين بهذه الإجراءات، بحسب

تعبيره.

وقال ال

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