المشكلة ليست بين بغداد وأربيل.. نائب: موازنة 2021 باتت رهينة لصراع إرادتين

2021/03/27 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال

كوجر إن ملف موازنة 2021، ما يزال شائكاً

بسبب إرادات لا تريد لها أن تقر رغم

اقترب العراق من دخول شهره الرابع دون

موازنة.

ووضعت رئاسة مجلس النواب التصويت على

المواز

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