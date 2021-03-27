دبلوماسي أمريكي سابق: الكاظمي يواجه تحديات قائمة منذ سنوات

2021/03/27 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرأى مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، ديفيد شينكر، إن هناك تحديات تواجه حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائمة منذ سنوات.وقال ديفيد شينكر، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، أنه "ليس هناك أي خطط معدة مسبقاً من قبل الإدارة الأمريكية حول مجريات ما يحدث في العراق، لكن مجالات التعاون الاقتصادي مفتوحة بين الطرفين".وتابع إن "الإدارة الامريكية ترى اإن الأموال التي تمنح لدعم الاقتصاد العراقي يجب أن تذهب في طريقها الصحيح، لا أن تسيطر عليها جهات وتذهب بها إلى مصالح دول أُخرى".واشار إلى أن "العلاقات بين الإدارة الأمريكية، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مستمرة، ونحن متفائلون ".وأضاف إلى أن "الكاظمي يسعى إلى تحقيق السيادة الكاملة للعراق، وهو يبذل الجهود في سبيل تحقيق ذلك، لكن حكومته تواجه تحديات كبيرة، هي ذاتها التحديات القائمة منذ سنوات، والتي تتعلق أيضاً بمواجهة السلاح خارج سيادة الدولة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن عملية استعادة الدولة، التي تعمل عليها حكومته، تؤدي بالنتيجة إلى وجود متضررين منها، يحاولون المقاومة حتى اللحظات الأخيرة.

وقال الكاظمي في حوار متلفز، إن "استعادة الدولة تعني وجود أطراف متضررة، وبكل تأكيد من يتضرر يحاول أن يقاوم للحظة الأخيرة".

وأردف: "أتخذنا سياسية الصبر والحسم، وإعادة الثقة للأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الجماعات، وقمنا بإجراءات مهمة جداً وقد نجحنا بها".

وتابع: "كان هناك تخبط في توضيح ما حدث"، في إشارة الى الاستعراض الذي حدث في بغداد.

وتابع: "لا مجال لأي طرف يريد أن تكون خارج إطار الدولة، وهذا يحتاج إلى الوقت والصبر".

وعن الانتشار الأمني الأخير، قال الكاظمي: "شاهدتم الانتشار الأمني في يوم أمس، واليوم سوف نستمر بفرض هيبة الدولة، ومنع تكرار تحركات هذه الجماعات".

وأشار في جزء من الحوار إلى أن "هناك محاولة أو سوء تقدير من البعض، للاستحواذ على السلطة وتصفير بعض نشطاء المجتمع المدني وهذا الوضع أنتج حكومة مطلوب منها باتفاق مع الكتل السياسية والقوى الشعبية أن تؤسس لانتخابات نزيهة مبكرة عادلة وتقوم بواجبها بتوفير هذه الظروف والوضع الأمني ضامن لانتخابات نزيهة ووضع اقتصادي يحمي ويوفر الظروف للانتخابات".

وتابع: "جئنا بهذه الظروف والبعض يراهن على فشل هذه الحكومة أو محاولة إعاقة أي عمل واتخذنا قرارات جريئة بتوفير بيئة وتقديم مجموعات إصلاحات تبدأ بالورقة البيضاء وهي ورقة اصلاح إداري اقتصادي في مؤسسات الدولة العراقية".

وقال، إن "العراق لم يتعرض إلى عملية تحديث بنظامه منذ عقود طويلة وهذه أول مرة هناك ورقة إصلاح تقدم فيها إصلاحات الجانب الإداري والاقتصادي".

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