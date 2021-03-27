الكاظمي يفتتح المقبرة الملكية في بغداد

2021/03/27 | 18:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة الى منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد....

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