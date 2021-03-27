بشير الحداد يدعو القوى السياسية إلى حسم الخلافات والتوصل إلى توافق لتمرير الموازنة

2021/03/27 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب القوى السياسية بحسم الخلافات للتوصل إلى توافق لتمرير مشروع قانون الموازنة بما يرضي جميع الأطراف والمكونات وفق السياقات الدستورية.

وقال الحداد عقب ترؤسه اجتماعا للجنة المالية لبحث ومناقشة قانون الموازنة إن رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد جلسة يوم غد للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة، لافتا الى وجود أطراف تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة العام الحالي.

وشدد الحداد على ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي، مشيرا الى أن الحكومة واغلب أعضاء اللجنة المالية يؤيدون إبقاء سعر صرف الدولار على وضعه الحالي وهذا يتطلب إيجاد الحلول السريعة لمشكلة ارتفاع الأسعار.

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