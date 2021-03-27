بغداد “لاتستبعد” وصول السلالات الجديدة الـ4 في كردستان إلى باقي محافظات العراق

2021/03/27 | 18:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

في اول تعليق من بغداد حول تشخيص 4 سلالات جديدة في اقليم كردستان لفيروس كورونا، اعتبرت خلية الأزمة النيابية ان ظهورها في كردستان يعني انها وصلت إلى باقي مناطق العراق.

وقال عضو الخلية النائب سلمان حسن، في تصريحات صحفية إن “ظهور سلالات خطيرة من فيروس كورونا في كردستان بالأيام الماضية وفق التقارير الاعلامية، هو مصدر قلق حقيقي ونحن ننتظر تأكيد وزارة الصحة للأمر في القريب العاجل من أجل استيضاح معلومات أكثر عن السلالات الجديدة ومدى خطورتها”.

وأضاف “في كل الأحوال إذا ظهرت السلالات الجديدة في كردستان هذا يعني انها وصلت إلى مناطق أُخرى من البلاد لأن الحركة والسفر بين بغداد وبقية المحافظات والاقليم مستمرة”، مؤكداً أن “وقف حركة البر والطيران مع الاقليم أمر مستعبد حالياً ويبقى القرار رهن طبيعة الموقف الوبائي بشكل عام”.

وتابع حسن “هناك طريقان لمواجهة كورونا وسلالاته الجديدة، وهي أما الالتزام بالوقاية وارتداء الكمامات أو الاسراع بأخذ اللقاحات لأنها تمنع الاصابات الشديدة بنسبة 100% وتحصن الاشخاص من احتمالية الإصابة بنسبة تتراوح ما بين 75-95% وتمنع حدوث الوفيات بنسبة 100%”.

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