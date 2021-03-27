الصبيانية الفكرية وبال على حركة نقد الفكر الديني - عبدالله عطية شناوة

2021/03/27 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة تعاني حركة نقد الفكر الديني في عالمنا العربي، من أقلام لم تبلغ سن الرشد فكريا، تسيء الى الحركة، وتخلق قطيعة بينها وبين الجماهير المؤمنة.



ويلبس أصحاب هذه الأقلام زيا موحدا، هو زي الكتيبة المناضلة، التي تريد إزالة الدين من عقول وضمائر المؤمنين، بدلا من إيقاد مصابيح تنوير صغيرة، تحفز المؤمن على التعامل مع أيمانه بحكمة ونضج وأعتدال، كعلاقة روحية بينه وبين ما يؤمن به.



أصحاب هذه الأقلام أشبه ما يكون ......





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