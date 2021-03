وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يُبارك للأُسرة الرياضية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية

2021/03/27 | 18:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الإعلام والإتصال الحكومي هنأ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأُسرة الرياضية، وجميع الإتحادات الرياضية انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية متمنيًا لرئيسها رعد حمودي وجميع الأعضاء الأخرين، التوفيق والنجاح في تصحيح مسار رياضة الإنجاز العالي، بما يُلبي طموحات جماهيرنا الرياضية وغلق الأبواب أمام كل ما يعكر صفو الأجواء الرياضية بمفاهيمها الأولمبية.

