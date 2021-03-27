2021/03/27 | 18:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، السبت، إن سرعة الرياح لم تكن السبب الرئيسي في جنوح سفينة الشحن.وأضاف ربيع خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة “أم في إيفر غيفن”، أن “عمليات الحفر مستمرة من أجل تعويم السفينة الضخمة”.وأوضح رئيس الهيئة، أن “جنوح السفينة لم يكن نتيجة سرعة الرياح فحسب، وربما يكون حدث بسبب خطأ فني أو شخصي”.وأكد ربيع أنه “لم يتم تسجيل أي تلوث ناجم عن حادثة جنوح السفينة، إلى هذه اللحظة”.وأضاف، “تم تشكيل غرفة عمليات من مختلف الاختصاصات للتعاطي مع الحادثة، والتدخل السريع”.ولفت ربيع إلى “وجود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آخر تطورات وضع السفينة الجانحة في السويس: أكثر من 300 باخرة عالقة تنتظر العبور عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آخر تطورات وضع السفينة الجانحة في السويس: أكثر من 300 باخرة عالقة تنتظر العبور) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آخر تطورات وضع السفينة الجانحة في السويس: أكثر من 300 باخرة عالقة تنتظر العبور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).