بايدن يمنى بأكبر فضيحة سياسية بالتأريخ وتكهنات بشأن صحته

2021/03/27 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تسبب المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحدوث جدل بين المواطنين الأمريكيين ووسائل الإعلام في البلاد.انتقدت وسائل إعلام أمريكية، على رأسها، “فوكس نيوز” الطريقة التي ظهر […]

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