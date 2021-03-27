2021/03/27 | 18:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 27 مارس 2021 | 06:50 مساءً

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ضبط 12 وكرا ومعسكرا لداعش جنوب غرب كركوك

ضبط الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، السبت12 وكرا "لداعش" الإرهابي ومعسكرا جنوب غرب محافظة كركوك.



وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من الحشد والاتحادية وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من العثور على 12 وكرا ومعسكرا كبيرا يحتوي ١٠ غرف و٣ أنفاق و٥ دراجات نارية و١٣ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم و٣ أجهزة موبايل وبندقيتي صيد ومولدتي كهرباء و٤ جليكانات تحتوي مادة C4 وبندقية تالفة ضمن قاطع الرشاد في وادي زغيتون جنوب غرب المحافظة".

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