2021/03/27 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الهيئة التطبيعية، السبت، إنهاء المنتخب الوطني الوحدة التدريبية لهذا اليوم، ضمن استعداداته لمواجهة نظيره الأوزبكي الاثنين المقبل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021)، إن "منتخبنا الوطني يُنهي الوحدة التدريبية لهذا اليوم على ملعب بونيودكور الثانوي، تحضيراً لمواجهة المنتخب الأوزبكي الاثنين المقبل ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني ينهي جولة تدريبية ضمن استعدادات مواجهة نظيره الأوزبكي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني ينهي جولة تدريبية ضمن استعدادات مواجهة نظيره الأوزبكي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).