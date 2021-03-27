صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1071 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/27 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 1071 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 662 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1071 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

– 662 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الاعظمية 63 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع البلديات الثاني 31 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع البلديات الاول 33 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 24 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 67 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 197 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع النهروان 69 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد الجديدة 33 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 63 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 82 حالة من خلال الرصد الوبائي– 409 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية69 حالة في مدينة الصدر موزعة على المحلات/ حي الكوفة / الاستكشافات / الحميدية / الكيارة / الزراعي / و10 و12 و35 و 57 و 56 و 54 /55 /37 / 35 /59 /32 / 14 / / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /16 حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ خلف مول النخيل / 503 / 502 / 508/ المستنصرية / ساحة بيروت / 510 /33 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .18 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954 / 955 / / 979 /21 حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة19 حالة في المدائن/ التاميم / الوردية / الرياض / قرب جامع الفاروق / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة /9 حالات في الحسينية محلة / 222 / الراشدية / السكلات / كميرة / الانصار / 225 /2203 حالات في منطقة الكفاءات محلة 76618 حالة في منطقة الكرادة محلة 901 / الجلود / 910 / 925 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 /26 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .27 حالة في منطقة الامين محلة / 711 / 714 / 735 / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط /15 حالة في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .12 حالة في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .18 حالة في منطقة العبيدي محلة / 765 جامع الامام علي (ع ) / السوق / الشهداء / 762 / 762 / 7688 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون /6 حالات في منطقة المعامل / 777 / الزراعي /8 حلات في منطقة الوزيرية محلة 3016 حالات في منطقة معسكر الرشيد .26 حالة في الاعظمية محلة/ 312/ 310 / جامع براثا / 315 / 304 / 308 / 31423 حالة في البلديات محلة / قرب جامع الخليل / 737/ 732 / 742 / 730 / 738 / الزراعي / شارع المرور / 757 / البلديات الثانية /و 3 حالات في كل من المناطق التالية / بسماية قرية عشرة/ الكفاح / الرشاد/ السعدون/ حي تونس/ حي النصر/شارع النضال/وحالة واحدة في كل من المناطق التالية/ حي الفرات / الشعلة 462/ حي الاعلام832/ الدورة 840 / البياع 869/ حي الجهاد 869 / كمب سارة/ حي الرسالةواضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 103240 توفي منهم 1528 للاسف فيما اكتسب الشفاء 91695 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10017 “.ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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