مكتب الحداد يوضح حقيقة الموافقة بشان سعر الصرف

2021/03/27 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد، اليوم السبت، ماتداولته بعض وكالات الأخبار عن موافقة اللجنة المالية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.

وقال المكتب الاعلامي للحداد في بيان صحفي، “ينفي مكتب الحداد ماتداولته بعض وكالات الأخبار ومواقع تواصل الإجتماعي حول إتفاق اللجنة المالية والحكومة في إجتماع اليوم الذي ترأسه الحداد عن موافقة اللجنة المالية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي”.

واضاف “في الوقت الذي ننفي ذلك جملة وتفصيلاً، نؤكد على ماجرى بخصوص سعر الصرف تم مناقشة تداعياته ومانتج عنه تبعات ومشاكل وإرتفاع الأسعار وكانت مناقشة مستفيضة بين اللجنة المالية النيابية والوزراء المعنيين لبحث الحلول والسبل الكفيلة لمعالجة قضية سعر الصرف للدينار العراقي”.

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