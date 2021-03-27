2021/03/27 | 18:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

نفى عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري ، عن وجود أي تسرب او بيع للقاح كورونا في الأسواق السوداء “، مؤكدا ان” هناك تفتيش ومراقبة من قبل اللجنة النيابية واللجان المعنية ولم تضبط أي مخالفة “.

وقال العميري في تصريح لوكالة “خبر برس” ، ان” العراق استلم لقاح كورونا من الصين بوجبتين الأولى هدية والثانية ضمن عقد مبرم بين الطرفين “، مبينا ان” العراق تعاقد مع عدد من الشركات المصنعة للقاح وتأتي بالتتابع” .

وبين ان” هناك عقد لتجهيز العراق بمليونين لقاح ، موضحا ان العقود مجتمعة ممكن ان تصل الى 20 مليون جرعة لقاح “، نافيا” وجود لقاح مسرب او يباع في الأسواق السوداء ، ولم يتم ضبط أي مخالفة بهذا الشأن “.

واكد ان” هناك جهات رقابية تتابع الموضوع وهناك لجان تفتيش من الوزارة واللجنة النيابية ، موضحا ان” اللجنة لديها متابعة مستمرة لكونها الجهة الرقابية على الوزارة ونحن داعمين لعملها “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تنفي لـ(واخ) تسرب او بيع لقاح كورونا في الأسواق السوداء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تنفي لـ(واخ) تسرب او بيع لقاح كورونا في الأسواق السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).