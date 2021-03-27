رويترز: سماع صوت دوي ضخم في العاصمة السورية دمشق

2021/03/27 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت رويترز، السبت (27 آذار 2021) بسماع صوت دوي ضخم في العاصمة السورية دمشق.ونقلت رويترز في خبر لها أن صوت دوي ضخم هز العاصمة السورية دمشق، دون ذكر المزيد من التفاصيل.من جهتها قالت وسائل إعلام سورية إن أصوات انفجارات هزت العاصمة دمشق ناتجة عن تفجير بقايا ذخائر في ريف دمشق.

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