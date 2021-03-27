أول تعليق نيابي من بغداد بعد إعلان كردستان تسجيل إصابات بـ 4 سلالات: أمامنا طريقان

2021/03/27 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق عضو خلية الأزمة النيابية النائب سلمان حسن، اليوم السبت (27 آذار 2021)، على ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في إقليم كردستان، فيما تحدث عن طريقين للسيطرة على انتشار الوباء.وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ظهور سلالات خطيرة من فيروس كورونا في كردستان بالأيام الماضية وفق التقارير الاعلامية، هو مصدر قلق حقيقي ونحن ننتظر تأكيد وزارة الصحة للأمر في القريب العاجل من أجل استيضاح معلومات أكثر عن السلالات الجديدة ومدى خطورتها".وأضاف "في كل الأحوال إذا ظهرت السلالات الجديدة في كردستان هذا يعني انها وصلت إلى مناطق أُخرى من البلاد لأن الحركة والسفر بين بغداد وبقية المحافظات والاقليم مستمرة"، مؤكداً أن "وقف حركة البر والطيران مع الاقليم أمر مستعبد حالياً ويبقى القرار رهن طبيعة الموقف الوبائي بشكل عام".وتابع حسن "هناك طريقان لمواجهة كورونا وسلالاته الجديدة، وهي أما الالتزام بالوقاية وارتداء الكمامات أو الاسراع بأخذ اللقاحات لأنها تمنع الاصابات الشديدة بنسبة 100% وتحصن الاشخاص من احتمالية الإصابة بنسبة تتراوح ما بين 75-95% وتمنع حدوث الوفيات بنسبة 100%".وكان مدير عام صحة محافظة السليمانية، صباح هورامي أعلن، اليوم السبت، إن دائرة صحة السليمانية تمكنت من توفير المستلزمات المختبرية اللازمة لتحديد نوع فايروس كورونا، وظهرت لدينا 4 انواع من فايروس كورونا المتحور بين المصابين.واشار هورامي، في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، الى ان "الانواع المسجلة من فايروس كورونا هي البريطاني الاول والثاني والبرازيلي والفايروس القديم الذي انتشر في مدينة ووهان الصينية، وان دائرة صحة السليمانية مستمرة في بحوثها العملية لمتابعة انتشار الفايروس".واضاف: ان "الطريق الوحيد للانتصار على فايروس كورونا هو اتباع التعليمات الصحية، بالاضافة الى توفير اللقاح المضاد للفايروس، واستلمنا وجبتين من اللقح الاول هو اللقاح الصيني الذي قدم كهدية والاخر هو لقاح استرازينكا البريطاني الذي وفرته الحكومة الاتحادية".واوضح: ان "صحة السليمانية تتابع الاوضاع الصحية بشكل مستمر، وتؤكد ضرورة تشديد الاجراءات الوقائية في جميع محافظات اقليم كوردستان"، مشيراً الى ان "وزارة الصحة ستقدم توصيات الى حكومة اقليم كوردستان، مؤكدا ضرورة اغلاق الاماكن العامة والمزدحمة لمنع انتشار فايروس كورونا بشكل اكبر".ودعا هورامي، جميع المواطنين الى "الاستمرار في اتباع التعليمات الصحية وخاصة الاشخاص الذين لم يصابوا بالفايروس لحد الان"، مشددا على ان "مخاطر فايروس كورونا على المواطنين مازالت قائمة".

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