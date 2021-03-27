رئيس الوزراء يُوجّه بمعالجة ظاهرة التسول ومنع مركبات الخصوصي العمل بالأجرة

2021/03/27 | 18:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وَجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بمعالجة موضوعي: ظاهرة التسول، ومنع المركبات (الخصوصي) من العمل سيارات أجرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة؛ إذ وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية بمعالجة ظاهرة التسول، من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل القضايا الإنسانية، وتقديمها أمام القانون.

فيما وجه مديرية المرور العامة بمنع المركبات غير المرخصة ( الخصوصي ) من العمل بالأجرة؛ لأن مركبات الأجرة هي من تمتلك الرخصة لذلك.

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