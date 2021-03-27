الصحة تسجل 20 حالة وفاة و 5062 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/27 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية وفاة عشرين حالة جراء الإصابة بفايروس كورونا، فيما رصدت خمسة الاف واثنتين وستين إصابة جديدة بالفيروس في عموم العراق خلال أربعة وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي إنها سجلت أربعة الاف وثلاثمئة وثمانية وستين حالة شفاء، مشيرة الى ان العدد الكلي للإصابات في العراق ارتفع إلى ثمان مائة وسبعة وعشرين الفا سجل منها أربعة عشر الف ومئة وسبعة وسبعين وفاة.

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