توضيح من التحالف الدولي حول معلومات نقل قوات قتالية إلى العراق

2021/03/27 | 19:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى التحالف الدولي، السبت، إرسال قوات إضافية إلى العراق، في وقت تستعد الحكومة العراقية فيه لبدء جولة حوار جديدة مع واشنطن بشأن القوات الأمريكية في البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، 27 آذار/مارس، أنّ "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".

وأوضح التحالف، أنّ "جميع الأفراد في العراق هم مستشارون يعملون تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

وتحدث تقرير صحافي في وقت سابق، عن إرسال التحالف 3500 جنديًا إلى العراق ردًا على التحركات الأخيرة للميليشيات في البلاد.

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