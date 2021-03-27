انتخابات بابل تكشف لـNRT نسبة تحديث الناخبين لبياناتهم

2021/03/27 | 19:17 - المصدر: NRT عربية

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أكد مكتب انتخابات بابل، السبت، ان نسبة تحديث الناخبين لبياناتهم تجاوزت الـ70%، مشيرا إلى ان نسبة توزيع بطاقات الناخب البايومترية تخطت الـ86%.

وأوضح مدير المكتب المشارور القانوني كفاح عامر، لـNRT عربية اليوم، (27 آذار 2021)، ان "عدد ناخبين محافظة بابل 1,341,996، وان نسبة التوزيع في الاقضية والنواحي أكثر من نسبة التوزيع في مركز المحافظة".

وأضاف عامر، "أما في مايخص مواليد 2001/2002 /2003 فإن نسبة الإقبال دون الجيد"، وبخصوص استلام البطاقة البايومترية الجديدة، بين ان "اي ناخب مسجل بايومتريا بامكانه استلام بطاقة الجديدة على أن يجلب البطاقة القديمة وان كانت البطاقة القديمة غير موجودة يكتب تعهدا أمام الموظف يعلن فيه فقد البطاقة القديمة ويتم تسليمة البطاقة الجديدة وان كانت هي البطاقة البايومترية هي المفقودة يقدم بلاغا في أحد مراكزها ويذكر فقد البطاقة وندون معلوماته ونكتب أمام معلوماته لديه بطاقة مفقودة ويتم صرف بطاقة جديدة، ونود اعلامكم بان مواليد 2001/2002/2003 مشمولة في التسجيل البايومتري لحد 31/3/2021".

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