الصحة: لقاح كورونا أمن وفعال

2021/03/27 | 19:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن لقاح كورونا أمن وفعال وحاصل على موافقة الصحة العالمية.وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة الدكتورة ربى فلاح حسن للوكالة الرسمية، إن “وزارة الصحة والبيئة تسعى لضمان اخذ جميع الفئات المشمولين باللقاح كوفيد 19 وبشكل مجاني بعد وصول اللقاح والمباشرة باعطائه”، مشيرة الى أن “اللقاح آمن […]

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