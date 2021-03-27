2021/03/27 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفذت الشرطة الاتحادية، السبت، عملية تفتيش في منطقتي حي الجهاد والشرطة الخامسة ببغداد، أسفرت عن ضبط أسلحة غير مرخصة وعتاد متنوع.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021)، إنه "نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية عمليتين أمنيتين لتفتيش منطقة حي الجهاد، والتي عُثر خلالها على بندقية كلاشنكوف عدد3، ومسدس كاركال، ومسدس صوتي عدد3، ومخزن بندقية عدد 5، وعتاد بندقية كلاشنكوف 115 إطلاقة، ومخزن وحربة عسكرية، وعتاد مسدس عدد30 إطلاقة".

وأضافت، "فيما كانت حصيلة العملية الثانية التي تم تنفيذها في منطقة الشرطة الخامسة، العثور على بندقية كلاشنكوف، ومخازن بندقية عدد 5، وعتاد بندقية عدد 45، وناظور نهاري، وتم التعامل مع المضبوطات اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة دهم وتفتيش في مناطق حي الجهاد والشرطة الخامسة ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة دهم وتفتيش في مناطق حي الجهاد والشرطة الخامسة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).