وكالة: سماع دوي انفجار في دمشق

2021/03/27 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت، إن الانفجار القوي الذي سمع في العاصمة جاء نتيجة عملية إزالة متفجرات في منطقة بريف دمشق.

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