الكاظمي يُغرد بشأن ’’مشروع الدولة’’ ويُصدر توجيهين

2021/03/27 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، (27 آذار، 2021)، ان حكومته ماضية بعزم في تطبيق برنامجها رغم ’’الأصوات النشاز’’ وعمليات التأزيم المفتعلة.وبين الكاظمي، في تغريدة له على ’’تويتر’’، "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة".وتابع "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل"، ماضيا بالقول ان "الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".

وفي سياق آخر، وَجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بمعالجة موضوعي: ظاهرة التسول، ومنع المركبات (الخصوصي) من العمل كسيارات أجرة.

وبحسب بيان رسمي، نشرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقته (بغداد اليوم)، فأن "التوجيهات جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة؛ إذ وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية بمعالجة ظاهرة التسول، من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل القضايا الإنسانية، وتقديمها أمام القانون".فيما وجه الكاظمي بحسب البيان مديرية المرور العامة "بمنع المركبات غير المرخصة ( الخصوصي ) من العمل بالأجرة؛ لأن مركبات الأجرة هي من تمتلك الرخصة بذلك".

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