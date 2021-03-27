2021/03/27 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: الانتخابات في موعدها ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة.

الكاظمي: ماضون في تطبيق برنامج الحكومة رغم عمليات التأزيم المفتعلة.

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