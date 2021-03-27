2021/03/27 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة العراقية: اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة العراقية: اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة العراقية: اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).