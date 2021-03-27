2021/03/27 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة العراقية: اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | وزارة الصحة العراقية: اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة العراقية: اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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