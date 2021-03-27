2021/03/27 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، السبت، ضبط كمية ’كبيرة’ من الأدوية البشرية وحليب الأطفال، منتهية الصلاحية شرقي العاصمة بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية من ضبط مخزن يحتوي على 2509 كارتونات لأدوية وحليب اطفال منتهية الصلاحية في منطقة حي الرئاسة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن ضبط مواد منتهية الصلاحية شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن ضبط مواد منتهية الصلاحية شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).