عطل يضرب الانترنت في الكويت ويوقف 60 في المئة من الخدمات

2021/03/27 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت، تعرض الكوابل الدولية للانترنت لعطل نتيجة أعمال طرق، ما أدى إلى تعطل قرابة 60% من خدمات الإنترنت في البلاد.وذكر مصدر في قطاع الاتصالات أن “إصلاح أعطال الكابلات المقطوعة وعودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها سيكون خلال ساعتين تقريبا”. وأوضح مدير إدارة الوصلات الدولية بالهيئة جمال صادق، …

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