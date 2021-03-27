الكاظمي: الانتخابات ستجري في موعدها ولا تراجع عن بناء الدولة

2021/03/27 | 19:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة.وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، تابعها “النور نيوز” ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة.هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف …

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