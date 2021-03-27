خميـرة تُطيل العمـر وقد تسبّب السّرطان - بهجت عباس

2021/03/27 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس د.



بهجت عباسمقدمة قصيرةفي دورة الماجستير في الباثولوجي والفارماكولوجي التجريبيين في مستشفى همرسميث - لندن عام 1977 عرّف البروفيسور واينبرين السّرطان بـ(التداخل في المواد الجينية) ، وقبله بواحد عشرين عاماً وصف الأستاذ عبد الفتاح الملاح ، مدير كلية الصيدلة والكيمياء الملكية – (حينذاك) وأستاذ الكيمياء العضويّة فيها ، الدنا DNA التي لم يمض على اكتشاف تركيبها الجزيئي غير ثلاث سنوات (1953) بأنه ......





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