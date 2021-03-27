قرار بصرف رواتب العقود والأجراء اليوميين في وزارة الكهرباء

2021/03/27 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، قراراً يقضي بصرف رواتب عقود وأجراء وزارة الكهرباء.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021)، إنه "تصدر الأمانة العامة قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف رواتب العقود والأُجراء اليوميين في وزارة الكهرباء".

وأضاف، "تولّي وزارة المالية تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ مقدارُهُ 57 مليار دينار لتسديد رواتب العقود والأُجراء اليوميين في وزارة الكهرباء، من المصروف الفعلي الإجمالي لوزارة الكهرباء، أو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافّة، بما لا يزيد عن (١ / ٢١) من المصروف الفعلي للنفقات التشغيلية للجهات المذكورة على مستوى الدولة من دون التقيد بالأغراض المخصصة لها في السنة المالية".

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