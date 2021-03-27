مصر تسجل ثالث كارثة خلال يومين

2021/03/27 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت مصر ، اليوم السبت ، ثالث كارثة خلال يومين.

وبعد كارثة تصادم القطارين وأنهيار مبنى سكني ، اندلع حريق في محيط محطة قطارات الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال القاهرة.

يتبع ....

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