قبل جلسة التصويت.. وفد كردي يصل بغداد في الساعات المقبلة للتفاوض بشأن الموازنة

2021/03/27 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بان وفداً من إقليم كردستان سيصل العاصمة بغداد اليوم للتفاوض بشأن الموازنة المقرر التصويت عليها يوم غد الاحد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "وفداً رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان سيصل اليوم السبت، الى العاصمة العراقية بغداد".

واضاف ان "الوفد سيعقد حوارات ومفاوضات حاسمة مع القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب، من أجل حسم الخلاف حول حصة الاقليم في مشروع قانون موازنة سنة 2021، المؤمل التصويت عليه يوم غد الأحد".

وفي وقت سابق من اليوم، حدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، الموقف بشأن سعر الصرف وحصة الإقليم بالموازنة قبل جلسة التصويت عليها يوم غد الاحد.وقال الحداد في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع عدد من الوزراء بحضوره ،إنه "تم التباحث حول سعر الصرف وتم التأكيد على ضرورة ألّا تكون الموازنة لهذا العام مديونة"، مردفا بالقول أن "الحكومة وأغلب أضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي وسيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث حول كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق وألا يكون الصرف ضمن الموازنة".وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى إتفاق لتمرير الموازنة"، معربا عن "أمله بأن يتم التصويت على مشروع القانون في جلسة يوم غد الأحد".وتابع الحداد "أما المادة المتعلقة بحصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة لم تكن السبب والمشكلة في عدم التصويت على الموازنة، ووفد حكومة إقليم كردستان وافق على النص الذي تم الاتفاق عليه مع الكتل السياسية بما يخص حصة الإقليم"، مبينا أن "اللجنة المالية في البرلمان صدّقت هذا الاتفاق أصبح مادة مثبتة في الموازنة ولا يمكن التلاعب بها أو التراجع عنها بأي شكل من الاشكال لأنها باتت مادة قانونية ووفد حكومة الإقليم والممثلين الكورد في البرلمان يتعاملون مع هذا النص المصدّق والموقع عليه من قبل اللجنة ولن يرضوا بالتراجع عن هذا الاتفاق".ولفت الى أن "هناك أطرافا تسعى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".وطالب الحداد القوى السياسية بـ "حسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق".

وأدرجت رئاسة مجلس النواب، على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

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