الكاظمي يفتتح المقبرة الملكية وسط مدينة الأعظمية ويستمع لمشاكل الأهالي | فيديو وصور

2021/03/27 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، المقبرة الملكية بعد إعادة تأهيلها، واعمال التجديد فيها، باعتبارها أحد المواقع المهمة التي تمثل شاهدا على تاريخ العراق الحديث.

وأجرى الكاظمي زيارة الى منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد، وتجول في عدد من شوارعها، واطلع على الوضع الخدمي والبلدي فيها، والتقى هناك بعدد من الاهالي، واستمع الى بعض المشاكل التي وجه بمتابعتها سريعا.

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