كربلاء تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

2021/03/27 | 20:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت محافظة كربلاء، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.وقال مكتب المحافظ نصيف الخطابي في بيان، انه”بمناسبة ذكرى الإمام المهدي (عج)، تقرر ان يكون يوم الاثنين القادم المصادف ٢٩ من شهر اذار الجاري عطلة محلية لدوائر المحافظة و يستثنى الدوائر الامنية والخدمية منها”.وقدم المحافظ بحسب البيان، الى”القوات الامنية لما يقومون من دور رائع في سبيل احداث انسيابية في تطبيق الخطط الخدمية والنقل فضلا عن الحفاظ على امن الزيارة المباركة”.وقررت محافظة واسط في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

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