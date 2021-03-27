2021/03/27 | 20:25 - المصدر: عين العراق

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السبت 27 مارس 2021 | 07:55 مساءً

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الكاظمي يوجه بمنع المركبات الخصوصي من العمل "سيارات أجرة"

وَجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمعالجة موضوعي ظاهرة التسول ومنع المركبات الخصوصي من العمل سيارات أجرة.



وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ، ان"الكاظمي وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وزارة الداخلية بمعالجة ظاهرة التسول، من خلال ملاحقة العصابات التي تستغل القضايا الإنسانية، وتقديمها أمام القانون".



واضافت، انه "وجه مديرية المرور العامة بمنع المركبات غير المرخصة (الخصوصي) من العمل بالأجرة؛ لأن مركبات الأجرة هي من تمتلك الرخصة لذلك"

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