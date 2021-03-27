كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل. وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى مراجع الدين العظام والى العالم الاسلامي لذكرى مولد بقية الله في الارض الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)". وأضاف، أنه "تقرر بهذه المناسبة أن يكون يوم الاثنين القادم المصادف 29 من شهر اذار الجاري عطلة محلية لدوائر المحافظة وتستثنى الدوائر الامنية والخدمية منه، معربا عن شكره لكافة القوات الامنية لما يقومون من دور رائع في سبيل احداث انسيابية في تطبيق الخطط الخدمية والنقل فضلا عن الحفاظ على امن الزيارة المباركة".

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