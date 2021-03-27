إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق: لجنة وزارية تبدأ مهامها

2021/03/27 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقر مجلس الوزراء، السبت، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق.

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وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021)، إنه "أقرّ مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة المجلس الوزراء"، مبينا أنه "جاء في نصّ الإقرار إعادة ترتيب الجدول الزمني المعد لتنفيذ الخطة الوطنية، وإضافة ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان إليها؛ لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم إليها العراق، فضلا عن تحديث الخطة على النحو الذي تجري فيه الإشارة إلى مشروعات القوانين التي أقرت مؤخراً".

وتابع البيان، "وسيتم تأليف لجنة وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة وتتبع أخذ سير خطة العمل الوطنية وتقويمها وتضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية من ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان لدعم الخطة".

ولفت إلى أنه "ونص الإقرار أيضًا، على الالتزام بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة، والتزامها بتقديم تقارير قطاعية، إلى جانب تحديد مؤشرات دقيقة لتتبع التدابير والتوصيات والأنشطة المحددة في نص الخطة وتقويمها إلى لجنة التتبع والتقويم كل ستة أشهر، وإنجازها في المدة الزمنية المخصصة لها، وستُجرَى دراسة الحلول البديلة لسد النقص الحاصل بإلغاء وزارتي (حقوق الإنسان والمرأة)".

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